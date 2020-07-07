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جونسون يبلغ ميركل أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبى بشروط استراليا

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 11:43 م
جونسون يبلغ ميركل أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبى بشروط استراليا جونسون
رويترز

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أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أثناء اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء أن بريطانيا مستعدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي على أساس نفس الشروط القائمة بين التكتل واستراليا إذا لم تتمكن من الوصول إلى اتفاقية تجارية للمستقبل.

وقالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني "بخصوس العلاقة المستقبلية، أكد رئيس الوزراء التزام المملكة المتحدة بالعمل بجدية لإيجاد اتفاقية في وقت مبكر من عمليةالمحادثات المكثفة".

"هو أيضا أشار إلى أن المملكة المتحدة ستكون مستعدة بنفس القدر لمغادرة الفترة الانتقالية على أساس شروط استراليا إذا لم يمكن الوصول في النهاية إلى اتفاقية."

واستراليا ليس لديها اتفاقية تجارية شاملة مع الاتحاد الأوروبي. ومعظم تدفقات التجارة بين الاتحاد واستراليا تنظمها قواعد منظمة التجارة العالمية، رغم وجود بعض الاتفاقات بشأن بضائع معينة.

 

 
 

 


جونسون

بريطانيا

ميركل

المانيا

الاتحاد الاوروبى

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