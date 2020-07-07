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تفاصيل قتل 3 متهمين لصديقهم بسبب 5 آلاف جنيه لشراء المخدرات

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 04:56 م
تفاصيل قتل 3 متهمين لصديقهم بسبب 5 آلاف جنيه لشراء المخدرات جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس 3 متهمين قتلوا صديقهم بسب خلافات بينهم على المواد المخدرة ومبالغ مالية 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن خلافات وقعت بين المتهمين بسبب 5 آلاف جنيه ثمن مواد مخدرة، دفعهم للتعدي عليه بالضرب وقتله بأن وضعوا له مادة سامة في مشروب قدموه إليه، بعدها تخلصوا من جثته في المنطقة الصحراوية بمدينة 6 أكتوبر.

وتابعت التحقيقات، أن أسرة المجني عليه حررت بلاغًا بتغيبه، قبل العثور على جثمانه بعدة أيام، وأنه فور عثور الأجهزة الأمنية على الجثة في حالة تعفن خلف منطقة سوق الجملة، استدعت أفراد أسرته للتعرف على هويته، وتم تأكيدها بواسطة شقيقه الذى اتهم 3 من أصدقائه بالتخلص منه لأنهم أخر من كانوا معه قبل اختفائه، خاصة أن بينهم خلافات مالية.

استدعت الأجهزة الأمنية المتهمين وبمناقشتهم اعترفوا بقتله بسبب خلافات بينهم، وانهم استدرجوه بحجة تسوية تلك الحسابات، وقتلوه وتخلصوا من جثته في المنطقة الصحراوية بمدينة 6 أكتوبر، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التي أصدرت قرار بحبسهم.


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