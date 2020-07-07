بومبيو: فرض قيود على تأشيرات مسؤولين صينيين بسبب الوضع فى "التبت"

كتب سمير حسنى

أعلن وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، مساء الثلاثاء، أن واشنطن ستفرض قيودا على تأشيرات عدد من المسؤولين الصينيين على خلفية الوضع فى التبت، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال إن الولايات المتحدة تدرس حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعى الصينية بما في ذلك تطبيق تيك توك.

وقال بومبيو في مقابلة مع فوكس نيوز، "لا أريد أن استبق الرئيس (دونالد ترامب) لكنه أمر ندرسه".

تأتي تصريحات بومبيو أيضا وسط تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بسبب تعامل بكين مع تفشي فيروس كورونا والإجراءات التي تتخذها في هونج كونج والحرب التجارية المستمرة منذ نحو عامين.

وآثار مشرعون أمريكيون مخاوف تتعلق بالأمن القومي إزاء تعامل تيك توك مع بيانات المستخدمين وقالوا إنهم يشعرون بالقلق حيال القوانين الصينية التي تتطلب من الشركات المحلية "دعم عمل المخابرات التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني والتعاون معها".