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بورصة وول ستريت تغلق منخفضة بعد سلسلة مكاسب مع تزايد الإصابات بكورونا

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 10:37 م
بورصة وول ستريت تغلق منخفضة بعد سلسلة مكاسب مع تزايد الإصابات بكورونا وول ستريت
رويترز

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تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء مع اقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح بعد يوم من تسجيل المؤشر ستاندرد اند بورز500 أطول سلسلة مكاسب هذا العام ومع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت أجزاء واسعة في الولايات المتحدة عن عشرات الآلاف من الإصابات بالفيروس، ووسعت نيويورك الحجر الصحي للمسافرين ليشمل الزائرين من ثلاث ولايات أخرى بينما ألغت منطقة ميامي الكبرى في فلوريدا عمليات إعادة الفتح.

وأظهر المؤشر ناسداك أداء أفضل من المؤشرين الرئيسيين الآخرين في بورصة وول ستريت وسجل مستوى قياسيا مرتفعا جديد أثناء التعاملات قبل أن يرتد ليغلق منخفضا.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 396.85 نقطة، أو 1.51 بالمئة، إلى 25890.18 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 34.40 نقطة، أو 1.08 بالمئة ليغلق عند 3145.32 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 89.76 نقطة، أو 0.86 بالمئة، إلى 10343.89 نقطة.

 


وول ستريت

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كورونا

فيروس كورونا

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