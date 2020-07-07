بدء التجارب البشرية على لقاح محتمل لكورونا فى جنوب أستراليا

كتبت إيناس البنا

بدأت جامعة فليندرز في جنوب أستراليا التى طوت لقاح لفيروس كورونا، فى إجراء التجارب البشرية على المرشح المحتمل للفيروس COVID-19 .

وبدأت تجارب المرحلة الأولى في مستشفى أديلايد الملكي (RAH) لاختبار مرشح لقاح COVID-19 الواعد الجديد المسمى COVAX-19®، حيث سيوفر مرشح اللقاح ، الذي طوره الباحثون، بيانات السلامة الأولية والاستجابة المناعية لـ 40 مشاركًا سليمًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عامًا تم فحصهم مسبقًا.



التجارب البشرية الثالثة على لقاح أستراليا

ووفقا لتقرير موقع " news daily" يتلقى المشاركون جرعتين ، بفصل ثلاثة أسابيع ، عن اللقاح الجديد أو الحقن الوهمي ، وبعد ذلك سيتم إجراء اختبارات الدم لقياس الأجسام المضادة الواقية واستجابات الخلايا التائية التي يسببها اللقاح.

ووفقا لرئيس ومدير الأبحاث في Vaxine بجامعة فليندرز "نيكولاي بتروفسكي" فأن أول تجارب بشرية على نصف الكرة الجنوبي لمرشح لقاح SARS-CoV-2 (COVID-19) تعتمد على نهج البروتين المرتفع للشركة.

وقد تم تطوير نموذج اللقاح باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) ، وتلقى الدعم من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) ، وهو جزء من المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة .

ومن جانبه قال الباحث الرئيسي في اللقاح المحتمل ، أستاذ جامعة فليندرز ديفيد جوردون ، عالم الأحياء الدقيقة وطبيب الأمراض المعدية، إن التجربة هي الأولى من بين عدة خطط مخططة وتتضمن اختبار السلامة والاستجابات المناعية للقاح.

وأضاف الدكتور جوردون: "لقد أظهر لقاح COVID-19 بالفعل نتائج واعدة في النماذج الحيوانية ، لذا من المثير أن نأخذ هذا الإنجاز الوطني إلى التجارب البشرية في أديليد".

"سيتم تحديد تطور الأجسام المضادة والاستجابات المناعية الأخرى بعد أسبوعين من الحقن الثاني ، وبالتالي فإن نتائج التجربة الأولى ستكون متاحة في غضون شهرين تقريبًا."

وأضاف الدكتور برافين هيساريا ، أخصائي المناعة السريرية من مستشفى أديلايد الملكي ، أن مشاركة المشاركين في التجربة كانت مكونًا حيويًا في البحث الطبي للعثور على لقاح.

بعد إجراء الفحوصات الصحية للمتطوع الأول ، سيتم استدعاء المشاركين الآخرين في غضون أسبوع لتلقي اللقاح في مركز البحوث بالجامعة، وبعد التقييمات ، سيتم جدولة التجارب السريرية للمرحلة الثانية لمزيد من الاختبارات في وقت لاحق من هذا العام.

تسرد منظمة الصحة العالمية أكثر من 100 مشروع لقاح COVID-19 إما في التجارب السريرية قبل السريرية والمبكرة البشرية ، مع إغلاق العديد من المشاريع الأخرى في أستراليا أيضًا للاختبارات البشرية المحتملة.