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انخفاض سعر الغاز الروسى إلى 94 دولارا للألف متر مكعب

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 08:55 م
انخفاض سعر الغاز الروسى إلى 94 دولارا للألف متر مكعب روسيا
كتب أحمد عرفة

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كشفت بيانات الجمارك الفيدرالية الروسية، انخفاض سعر الغاز الروسي المصدر إلى الخارج في مايو الماضي إلى 94 دولارا للألف متر مكعب، ما لا يغطي نفقات الإنتاج والنقل وغيرها.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، تشير بيانات الهيئة الفدرالية إلى أن شركة "جازبروم" الروسية قامت بتصدير 11.9 مليار متر مكعب من الغاز في مايو الماضي وبلغت إيراداتها 1.123 مليار دولار وبلغ السعر المتوسط للغاز 94 دولارا لكل ألف متر مكعبة، بينما يعادل السعر الذي يسمح بتجنب الخسائر 100 دولار للألف متر، حسب تقديرات وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.

وقال مدير دائرة الموارد الطبيعية والخامات لوكالة "فيتش" دميتري مارينتشينكو إنه من الأجدى بالنسبة لـ"غازبروم" مواصلة التوريدات رغم الخسائر.

وأوضح مدير دائرة الموارد الطبيعية والخامات لوكالة "فيتش" أن تجنب الخسائر يتحقق عندما يزيد السعر على نفقات الإنتاج والنقل والضريبة على استخراج الموارد الطبيعية ورسوم التصدير، لكن جزءا من هذه النفقات ثابت ولا يمكن تخفيضه... ولذلك قد يكون من الأجدى بالنسبة لجازبروم مواصلة توريدات الغاز حتى في ظل الأسعار الراهنة دون 100 دولار.


روسيا

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