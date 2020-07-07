اليمن يكشف عن خلية إرهابية تابعة للحوثيين متورطة فى اغتيالات

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أكدت وزارتا الدفاع والداخلية بدولة اليمن، أن الخلية الحوثية التي تم القضاء عليها وضبط بعض عناصرها بوادي عبيدة بمحافظة مأرب بزعامة المتهم محسن صالح سبيعيان كانت متورطة في ارتكاب جرائم تمس بأمن الدولة والمصلحة والخاصة وفي جرائم قتل ونهب وحرابة واغتيالات وكانت تعمل لحساب المليشيا الحوثية المتمردة ولها ارتباطات تنظيمية معها وشاركت في عدد من الجرائم والتخطيط لزعزعة أمن واستقرار محافظة مأرب والاعتداء على السلطات الدستورية والتزعم لعصابة مسلحة بهدف إحداث اختراق لمصلحة المليشيا.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الوزارتين عرضتا في مؤتمر صحفي مشترك عقد، اليوم، بمدينة مأرب، بحضور الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، ومدير عام شرطة محافظة مأرب العميد الركن يحيى حميد، معلومات وتفاصيل جديدة حول الإجراءات المتخذة ضد الأعمال الإرهابية التي قامت بها العصابة المسلحة من أعمال الحرابة ومقاومة السلطة والقتل العمد والشروع فيه والتخابر مع العدو الحوثي.

وأشار مجلي وحميد في بيان لهما، إلى أن تلك العناصر متورطة في جرائم اعتراض سيارات وشاحنات تابعة للقوات المسلحة وقوات التحالف العربي الداعمة للشرعية، كما تورطت في تنفيذ عدد من جرائم زراعة الألغام والعبوات الناسفة والقيام باغتيالات قيادات عسكرية وأمنية، والتعاون مع مروجي الممنوعات وتهريب الأسلحة والمواد التصنيعية الحربية للطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة وارسالها للمليشيات الحوثية في صنعاء وصعدة.

وأضاف البيان "تم العثور على اسلحة ثقيلة ومتوسطة كانت تستخدمها العصابة اثناء المواجهة، وتم العثور على مخزن اسلحة وذخائر مدفعية، وقطع تصنيع طائرات مسيرة وغيرها من المواد التي تستخدم في التصنيع الحربي واجهزة اتصالات وتشويش، ووثائق تؤكد ارتباط العصابة بمليشيات الحوثي وتزعم تلك العناصر لخلايا ارهابية تقوم بزعزعة الامن والاستقرار في محافظة مارب من خلال زرع عبوات ناسفة واستهداف رجال الجيش الوطني والامن, والتي تؤكد ارتباط المتهم المذكور وعصابته المسلحة بالوقائع الجنائية المقيدة لدى الاجهزة الامنية والعسكرية المنسوبة اليه".

وأكد البيان ارتباط المذكور بجماعة التمرد الحوثية بصورة تنظيمية والتزاما بمخططاتهم الاجرامية والتخريبية والارهابية، وقيام المتهم المذكور وعصابته بشراء ونقل اسلحة وذخائر وايصالها لمليشيات الحوثي.