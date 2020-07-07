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المكسيك تعلن العثور على رفات مجموعة ثانية من ضحايا حادث 2014

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 11:48 م
المكسيك تعلن العثور على رفات مجموعة ثانية من ضحايا حادث 2014 رفات
رويترز

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قال مكتب المدعي العام اليوم الثلاثاء إن المحققين عثروا على عظام تخص أحد طلبة كلية المعلمين البالغ عددهم 43 والذين اختفوا في المكسيك في عام 2014.

وهذه هي ثاني مجموعة رفات يتم تحديدها بشكل نهائي في قضية أثارت إزعاجا كبيرا في البلاد.

وأضرت حادثة خطف 43 طالبا من كلية المعلمين الريفية في أيوتزينابا في سبتمبر أيلول 2014 وقتلهم على ما يبدو بسمعة المكسيك، وصارت رمزا لفشل البلاد في معالجة عنف العصابات المستشري والفساد.

وتولى الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور منصبه قبل 19 شهرا، متعهدا بتسليط الضوء على هذه الجريمة بعد تعرض استنتاجات الحكومة السابقة حول القضية لانتقادات على نطاق واسع.

 

 
 

 


رفات

المكسيك

حادث

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