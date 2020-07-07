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المشير خليفة حفتر: سنواصل بناء قواتنا المسلحة لحماية أرضنا من الغزو

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 10:15 م
المشير خليفة حفتر: سنواصل بناء قواتنا المسلحة لحماية أرضنا من الغزو حفتر
كتب أحمد عرفة

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قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر: "سنواصل بناء قواتنا المسلحة لحماية أرضنا من الغزو وقطع الطريق أمام الإرهاب". وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية.

وأضاف قائد الجيش الوطني الليبي: "وطننا يتعرض إلى خطر داهم يهدد حاضره ومستقبله من خلال الاستعمار التركي البغيض، متابعا: استجبنا للمطالب الملحة من المجتمع الدولي للشروع في ترتيبات التسوية السياسية لكننا لن نسمح باستغلال هذه الفترة لجلب مزيد من الأسلحة والمرتزقة".

وتمارس تركيا أساليبها الاحتلالية وتعمل على التوغل فى ليبيا، رغم الفشل العسكرى الذى تتعرض له يوما بعد يوم، وذلك بإعلانها إرسال فريقا فنيا إلى ليبيا لطرح مقترح لإمداد غرب البلاد بالكهرباء.

وقالت زينب حرزي رئيسة القطاع التجارى في شركة كاراداينيز القابضة لرويترز، إن الشركة تعتزم إرسال فريقها إلى ليبيا خلال أسابيع وقد تبدأ إمداد غرب ليبيا بالكهرباء في غضون 30 يوما.

وقالت حرزي إن الشركة، قد تورد الكهرباء عن طريق مينائى غرب طرابلس الخمس، ومصراتة، مضيفة أنه سيجرى تقييم البنية التحتية حتى يتسنى تقديم مقترح متكامل.

وقالت حرزي إن حكومة طرابلس تستهدف شراء الكهرباء إلى أن تعود المحطات المحلية للعمل، وهو ما قد يستغرق ستة أشهر، مضيفة أن الشركة قد تورد الكهرباء لفترة أطول.

وتضخ محطات التوليد العائمة الكهرباء في شبكات الطاقة بعد رسوها. وتقول الشركة إن المحطات قد تستخدم وقود الديزل أو الغاز الطبيعي من إنتاج ليبيا وتمدها بألف ميجاوات من الكهرباء في الساعة، مما ينهي انقطاع الكهرباء في المناطق التي تجري تغذيتها عبر الموانئ.

 


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