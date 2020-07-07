كتب أحمد عرفة

قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر: "سنواصل بناء قواتنا المسلحة لحماية أرضنا من الغزو وقطع الطريق أمام الإرهاب". وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية.

وأضاف قائد الجيش الوطني الليبي: "وطننا يتعرض إلى خطر داهم يهدد حاضره ومستقبله من خلال الاستعمار التركي البغيض، متابعا: استجبنا للمطالب الملحة من المجتمع الدولي للشروع في ترتيبات التسوية السياسية لكننا لن نسمح باستغلال هذه الفترة لجلب مزيد من الأسلحة والمرتزقة".

وتمارس تركيا أساليبها الاحتلالية وتعمل على التوغل فى ليبيا، رغم الفشل العسكرى الذى تتعرض له يوما بعد يوم، وذلك بإعلانها إرسال فريقا فنيا إلى ليبيا لطرح مقترح لإمداد غرب البلاد بالكهرباء.