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الصحة العالمية تنصح بضرورة ارتداء "الكمامة" أثناء السفر بالطيران

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 08:00 م
الصحة العالمية تنصح بضرورة ارتداء "الكمامة" أثناء السفر بالطيران منظمة الصحة العالمية
كتبت هند عادل

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حثت منظمة الصحة العالمية المسافرين على ارتداء أقنعة على متن الطائرات وإبقاء أنفسهم على إطلاع مع ظهور حالات إصابات بفيروس كورونا مرة أخرى في بعض البلدان، مما أثار قيود جديدة في أماكن مثل أستراليا، وفقا لتقرير لوكاله"رويترز".

وحثت المتحدثة مارجريت هاريس الجميع على عدم الوقوع في مأمن من الأوبئة المحلية وتدابير الحجر الصحي قائلة: "إذا كانت موجود في أي مكان ، فالفيروس  في كل مكان وعلى المسافرين فهم ذلك"، مضيفة أن الفيروس ينتشر على نطاق واسع ويتعين على الناس أن يأخذوه على محمل الجد".

وقالت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي إنها ستقوم بتحديث إرشادات السفر قبل العطلة الصيفية لنصف الكرة الشمالي لكن لم يتم إصدارها بعد.

وقال هاريس في مؤتمر صحفي في جنيف ، في الوقت نفسه ، يتعين على المسافرين "أن يتذكروا أن الأمور ستتغير ، أو ربما تتغير".

وأضافت ، مشيرة إلى أستراليا وهونج كونج: "إننا نشهد الكثير من عمليات التشغيل ، والعديد من التغييرات في بلدان مختلفة ، والدول التي أغلقت بنجاح أول انتقال لها تشهد عمليات رفع ثانية".

أعيد فرض إجراءات الإغلاق في ثاني أكبر مدينة في أستراليا اليوم الثلاثاء ، مما أدى إلى حصر سكان ملبورن في منازلهم ما لم يقوموا بأعمال أساسية ، في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون لاحتواء تفشي الفيروس التاجي.

تضمنت إرشادات منظمة الصحة العالمية السابقة للمسافرين نصيحة منطقية قابلة للتطبيق على إعدادات أخرى مثل المسافات الاجتماعية ، وغسل اليدين ، وتجنب لمس العينين والأنف والفم مع ضرورة ارتداء قناع على الطائرات ، وهو إجراء مطلوب بالفعل للعديد من شركات الطيران.

وقالت المتحدثة مارجريت هاريس "إذا كنت مسافرًا ، فلا توجد طريقة يمكنك من خلالها المسافة الاجتماعية في الطائرة ، لذا ستحتاج إلى اتخاذ احتياطات أخرى بما في ذلك استخدام غطاء الوجه".


الصحه العالميه

تجذيرات السفر

السفر في زمن كورونا

وباء كورونا

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