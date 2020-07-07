السفارة المصرية فى البحرين تدشن رابط إتمام المعاملات القنصلية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلنت السفارة المصرية في مملكة البحرين "تفعيل الرابط الخاص بحجز توقيتات إتمام المعاملات القنصلية بالقسم القنصلي بالسفارة"، مشددة على "ضرورة الدخول على الرابط باعتباره السبيل الوحيد المتاح حالياً ومستقبلاً لأداء المعاملات القنصلية المطلوبة" حسبما حاء فى صحيفة الوطن البحرينية.



وقالت السفارة المصرية في بيان على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "تهدي سفارة جمهورية مصر العربية أطيب تحياتها لأعضاء الجالية المصرية الكرام، وتتشرف بالإفادة بأنه مع استعداد القسم القنصلي للعمل بشكل كامل بنظام حجز المواعيد المسبق اعتباراً من يوم الأحد 12 يوليو 2020، على أن يكون الحجز ابتداء من يوم الثلاثاء 7 يوليو الجاري".



وتابع بيان السفارة "يرجى الإطلاع على طريقة حجز المواعيد من خلال صفحة السفارة الرسمية على "الفيسبوك"، والإفادة في حال وجود أي صعوبات أو مشاكل فنية في عملية حجز المواعيد".



وذكر البيان أنه "علماً بأنه ابتداء من يوم الأحد 12 يوليو 2020 سيقتصر الحضور للقسم القنصلي لمن قام بحجز موعد مسبق".



ونوهت السفارة في بيانها إلى أن "الرابط هو السبيل الوحيد المتاح حالياً ومستقبلاً لأداء المعاملات القنصلية المطلوبة".



وأشارت السفارة إلى أن "الرابط يستخدم في خدمة إصدار التأشيرات لعاملات المنازل كما كان متبعاً من قبل".



ودعت السفارة "الجميع إلى معاونة السفارة لإرساء نظام إلكتروني وعملي يكفل تقديم أفضل وأسرع خدمة قنصلية ممكنة".