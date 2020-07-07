السفارة الألمانية بالقاهرة تنعى الفريق محمد العصار

نعت سفارة ألمانيا بالقاهرة، ببالغ الحزن والأسى، وزير الدولة للإنتاج الحربي الفريق محمد العصار، الذي وافته المنية أمس.
وذكرت السفارة - في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم /الثلاثاء/ - أن الدكتور سيريل نون السفير الألماني لدى مصر أرسل برقية عزاء إلى الحكومة المصرية، أعرب خلالها عن خالص التعازي القلبية للحكومة وللشعب المصري ولعائلة وأصدقاء الفقيد.
السفارة الألمانية بالقاهرة تنعى الفريق محمد العصارالثلاثاء، 07 يوليه 2020 10:18 م
وزير الدولة للإنتاج الحربي الفريق محمد العصار
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نعت سفارة ألمانيا بالقاهرة، ببالغ الحزن والأسى، وزير الدولة للإنتاج الحربي الفريق محمد العصار، الذي وافته المنية أمس.
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