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الحكومة السودانية: رفع الإغلاق لا يعنى أن جائحة كورونا انتهت

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 10:40 م
الحكومة السودانية: رفع الإغلاق لا يعنى أن جائحة كورونا انتهت رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك
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أكد وزير الثقافة والإعلام السوداني الناطق باسم الحكومة، فيصل محمد صالح ضرورة عدم الاستهانة بجائحة كورونا واتخاذ التدابير الاحترازية التي تنصح بها السلطات الصحية، مشددا على أن رفع الحظر التدريجي لا يعني أن جائحة كرونا انتهت، خصوصا أنه لا تزال هنالك معدلات مرتفعة للإصابة بالجائحة في عدة دول.
وقال صالح، في مؤتمر صحفي لاستعراض التدابير والإجراءات الواجب اتباعها بعد قرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية الإنهاء التدريجي لحالة الإغلاق اعتبارا من غد الاربعاء، إن ساعات الحظر ستبدأ من السادسة مساء حتي الخامسة صباحا، مع استمرار إيقاف دور المناسبات والتجمعات حتي نهاية اغسطس المقبل، لافتا إلى أن العودة للعمل في المؤسسات الحكومية والخاصة ستبدأ من الأحد المقبل، بشكل تدريجي.
وأوضح أن امتحانات شهادة الأساس ستبدأ يوم الأحد المقبل، فيما لم يتقرر بعد موعد امتحان الشهادة السودانية، وحث المواطنيين على الالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد في المواصلات مع ارتداء الكمامات.
وأضاف أنه تقرر فتح مطار الخرطوم جزئيا وفق اشتراطات وخطط ستكشف عنها سلطة الطيران المدني في وقت لاحق، فيما ستظل حركة نقل المسافرين من وإلى ولاية الخرطوم مُعلقة إلى حين استجلاء الموقف الصحي بشكل يضمن سلامة المواطنين.
في غضون ذلك، أصدر وزير شئون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير مانيس قرارا اتنظيم مواقيت وضوابط العمل في ظل الطوارئ الصحية، في إطار العودة التدريجية للعاملين بالدولة، وتمشيا مع موجهات اللجنة العليا للطوارئ الصحية.


السودان

الحكومة السودانية

عبد الله حمدوك

كورونا

كورونا فى السودان

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