"التصديرى للملابس": ربط القطاع بمصر بالمؤسسات الرائدة في تصميم الأزياء بباكستان

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أعلنت رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة مارى لويس، أنه تم الاتفاق على ربط القطاع بمصر بالمؤسسات الرائدة في مجال تصميم الأزياء بباكستان مثل المعهد الباكستاني لتصميم الأزياء، والذى يتكون من أربع مدارس وسبعة أقسام متخصصة فى تصميم وتسويق الأزياء والإكسسوارات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته لويس مع سيدرا حقه، الملحق التجارى لسفارة باكستان، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين خاصة في مجال تبادل المعلومات وسلاسل الإمداد والتعليم الفني والتصميمات والموضه.

واستعرضت رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة أنشطة المجلس واستراتيجيته نحو إعادة هيكلة القطاع من خلال تعميق التصنيع المحلي وتطوير المجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية لسلاسل التوريد وخاصة في مجالات التجهيز والصباغة والإكسسوارات.

وقالت لويس إن صناعة الملابس الجاهزة بمصر تعد صناعة متكاملة بداية من القماش إلى جانب توافر كيانات إنتاجية ومصممين ملابس ذات قدرات عالية يمكنهم منافسة مصممي ومنتجي الدول الأخرى.

وأضافت أنه تم إطلاق مجلس التصميمات والموضة بهدف دعم المصممين في مختلف مراحل أعمالهم.