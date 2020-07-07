التحقيق مع الطالب المضبوط فى واقعة غش بالمحمول بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

أفادت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أن التحقيق فى واقعة الغش باستخدام الهاتف المحمول التى رصدتها غرفة عمليات متابعة الامتحانات المركزية بوزارة التربية والتعليم من لجنة ثانوية بشمال سيناء، أظهرت أن الطالب بلجنة مدرسة عمر شكرى الثانوية بمدينة العريش.

وبحسب المصادر أن الامتحان كان فى مادة الفيزياء ، وتم فتح محضر تحقيق مع الطالب م ك ع ش، والذى اقر انه حصل على الهاتف بعد دخوله اللجنة بمساعدة شخص اخر وهو داخل فناء المدرسة ناوله له من الخارج .

وتم اتخاذ اللازم، والتحقيق مع رئيس اللجنة والمراقبين المختصين وارسال التحقيقات للكنترول المختص لاتخاذ القرار اللازم .

ورصد فريق مكافحة الغش بغرفة العمليات قيام الطالب بتصوير الامتحان ومحاولة إرساله خارج اللجنة الكترونيا باستخدام هاتف محمول .

وفور الإبلاغ بالواقعة تم إيقاف الطالب بمعرفة لجنة مختصة وفتح محضر بأقواله ومصادرة الهاتف .

وكانت تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (19) حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ("عين شمس" بمحافظة القاهرة، و"أبو المطامير، و"وادي النطرون" بمحافظة "البحيرة"، و"الهرم" و"البدرشين" و"اطفيح" بمحافظة الجيزة، و"فوه" و"دسوق" بكفر الشيخ، و"منفلوط" بمحافظة أسيوط، و"الباجور" بمحافظة المنوفية، و"شرق الزقازيق" بمحافظة الشرقية، و"نجع حمادي" بقنا، و"شرق المحلة" بمحافظة الغربية، و"سنورس" و"طامية" بمحافظة الفيوم، و"العريش" بمحافظة شمال سيناء)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وهذا بخلاف الحالات التي تم ضبطها بداخل لجان السير.