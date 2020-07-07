اليوم السابع
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للتيسير علي عملائه ..

البنك الأهلى المصرى يوفر ماكينات POS من خلال موقعه الالكترونى

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 07:56 م
البنك الأهلى المصرى يوفر ماكينات POS من خلال موقعه الالكترونى هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى
كتب أحمد يعقوب

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يتيح البنك لعملائه امكانية الحصول على ماكينات pos دون الحاجة لزيارة أى من فروع البنك، وذلك فى إطار تفعيل البنك الاهلي المصري لمبادرة البنك المركزي لتنشيط السداد الإلكتروني. 

 
وأكد كريم سوس الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك إنه يمكن لأصحاب الاعمال والتجار والمستشفيات الراغبين فى الانضمام إلى مبادرة البنك المركزى للسداد الالكترونى الحصول على ماكينة من خلال إجراء مسح ضوئى لـ QR code الذي يتيحه البنك بالوسائل التسويقية المختلفة أو من خلال الاتصال بمركز الاتصالات الخاص بنقاط البيع الالكترونية على 19823 وكذا من خلال موقع البنك الالكتروني، مشيرا الي ان البنك يسعى من خلال توفير تلك الوسائل الي تقليل تردد العملاء من التجار او أصحاب الأعمال في أي من القطاعات الحيوية التي تستهدفها الحملة علي مقار فروع البنك منعا للزحام، حيث يعمل البنك علي دعم خطط الدولة والبنك المركزي لتفعيل الشمول المالى والتوسع فى وسائل الدفع الاليكترونية ، خاصة في ظل الظروف الأخيرة التى يتعين فيها تسخير كافة امكانيات البنك وخبراته لتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة العامة للحد من انتشار الفيروس. 
 
 
وأشار سوس إلى أن مبادرة البنك المركزى للدفع الالكترونى التى تستمر حتى نهاية ديسمبر 2020 تستهدف نشر 100 ألف نقطة بيع قبل نهاية 2020 وستصل حصة البنك الأهلي من المبادرة 70 ألف ماكينة سيتم توزيعها جغرافيا وتفعيلها في كافة المحافظات طبقا ودراسة احتياجات العملاء فى الأماكن الأكثر كثافة فى المعاملات النقدية مع منح الأولوية للقطاعات الحيوية التى تخدم المواطن فى ضوء الأهداف القومية للمبادرة ومتطلبات السوق، حيث توفر ماكينات نقاط البيع الالكترونية إمكانية الدفع باستخدام كافة أنواع البطاقات أو المحافظ الالكترونية حيث إن كافة الماكينات مزودة بخاصية الدفع عن طريق رمز الاستجابة السريع (QR code

 

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