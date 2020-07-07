اليوم السابع
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الأمم المتحدة تعلن انسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 11:37 م
الأمم المتحدة تعلن انسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

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أعلنت الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت الأمين العام أنطونيو جوتيريش، أمس الإثنين، وبصفته الوديع لدستور منظمة الصحة العالمية لعام 1946، بانسحابها من منظمة الصحة، على أن يسري مفعول ذلك من أمس.
وأشارت الأمم المتحدة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن الأمين العام بصدد التحقق مع منظمة الصحة العالمية مما إذا كانت جميع شروط هذا الانسحاب مستوفاة.
يذكر أن الولايات المتحدة طرف في دستور منظمة الصحة العالمية منذ 21 يونيو 1948، وقد قبلت جمعية الصحة العالمية مشاركة الولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية بشروط معينة وضعتها الولايات المتحدة لانسحابها النهائي من المنظمة، وتشمل إعطاء إشعار لمدة سنة واحدة والوفاء الكامل بدفع الالتزامات المالية المقدرة.


دونالد ترامب

منظمة الصحة العالمية

أمريكا

الأمم المتحدة

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