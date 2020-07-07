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اطمن على نفسك.. ما هو اختبار حدة البصر؟

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 04:00 م
اطمن على نفسك.. ما هو اختبار حدة البصر؟ اختبار حدة البصر
كتبت فاطمة خليل

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اختبار حدة البصر هو فحص للعيون يتحقق من مدى جودة رؤية تفاصيل حرف أو رمز من مسافة معينة وتشير حدة البصر إلى قدرتك على تمييز أشكال وتفاصيل الأشياء التي تراها، من خلال "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبار حدة البصر، وفقاً  لموقع "healthline".

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اختبار حدة البصر هو عامل واحد فقط لفحص رؤيتك العامة، وتشمل العوامل الأخرى رؤية الألوان والرؤية المحيطية وإدراك العمق.

هناك عدة أنواع مختلفة من اختبارات حدة البصر، معظمها بسيط للغاية بناءً على نوع الاختبار ومكان إجرائه، يمكن إجراء الاختبار من خلال: طبيب العيون.

 

متى  تحتاج إلى اختبار حدة البصر ؟
 

قد تحتاج إلى فحص العين إذا شعرت أنك تعاني من مشكلة في الرؤية أو تغيرت رؤيتك يعد اختبار حدة البصر جزءًا من فحص العين الشامل.

كثيرا ما يأخذ الأطفال اختبارات حدة البصر.

 يمكن أن يمنع الاختبار المبكر واكتشاف مشاكل الرؤية مشكلات الرؤية من التفاقم.

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كيفية إجراء اختبار حدة البصر
 

هناك اختباران شائعان هما Snellen و عشوائي E.

اختبار سنلين

يستخدم اختبار Snellen مخططًا يحتوي على أحرف أو رموز ربما رأيت الرسم البياني في مكتب طبيب العيون الحروف بأحجام مختلفة ومرتبة في صفوف وأعمدة.

يُعرض هذا الرسم البياني من 14 إلى 20 قدمًا ، ويساعد على تحديد مدى جودة رؤية الحروف والأشكال.

أثناء الاختبار ، ستجلس أو تقف بعيدًا عن المخطط وتغطي عين واحدة ستقرأ بصوت عال الحروف التي تراها بعينك المغطاة.

اختبار عشوائي E

في اختبار E العشوائي، ستحدد الاتجاه الذي يواجهه الحرف "E". بالنظر إلى الحرف الموجود على المخطط، ستشير إلى الاتجاه الذي يواجهه الحرف: لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين.

 


اختبار حدة البصر

اختبارات حدة البصر

اختبار النظر

مشاكل النظر

فحوصات طبيب العيون

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