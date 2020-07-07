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اختراق صفحة الحبيب على الجفرى.. والداعية يعلق: نعتذر عن التعليقات

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 08:58 م
اختراق صفحة الحبيب على الجفرى.. والداعية يعلق: نعتذر عن التعليقات الداعية الإسلامى الجبيب على الجفرى
كتب هيثم سلامة

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أكد الداعية الإسلامي الحبيب على الجفرى، اختراق صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ما تسبب في وجود تعليقات لا تتوافق مع المتابعين خلال الساعات القليلة الماضية. 

وكتب الداعية الإسلامي الحبيب على الجفرى، عبر صفحته بموقع فيس بوك: "تنويه: نود الإشارة لوجود اختراق في أحد حسابات مديري الصفحة وقد تم حلها تقنيًا، و تعتذر إدارة الصفحة عن التعليقات التي لا تتوافق مع ذائقة المتابعين ومحتوى الحبيب علي الجفري – الإدارة".

صفحة الحبيب على الجفرى
صفحة الحبيب على الجفرى بموقع فيس بوك

من جانب آخر ، كان قد أكد الداعية الإسلامي الحبيب على الجفرى، أن التحرش والتعدى والتحيز إلى جنس المعتدى أو دينه جريمة لا تبرر، موضحًا أنه حتى لو كانت الفاحشة ولو كانت بالتراضي وتكافئ الأعمار فإنها أيضًا جريمة.

وكتب الداعية الإسلامي على الجفرى، عبر حسابه بموقع تويتر: "التحرش جريمة لا تُبرّر.. الاغتصاب جريمة لا تُبرّر.. التعدّي على القُصّر جريمة لا تُبرّر.. التحيّز لجنس المعتدي أو دينه أو عنصره أو منزلته على حساب المُعتدى عليه جريمة لا تُبرّر الفاحشة ولو بالتراضي وتكافؤ الأعمار جريمة لا تُبرّر".

 

 


على الجفرى

الجبيب على الجفرى

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الداعية الإسلامي على الجفرى

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الداعية الإسلامى الجبيب على الجفرى

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