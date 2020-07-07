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احمد سمير: قانون جهاز حماية المستهلك هو هدية الرئيس للشعب المصرى

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 11:18 م
احمد سمير: قانون جهاز حماية المستهلك هو هدية الرئيس للشعب المصرى الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

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أكد الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن قانون حماية المستهلك يسمح بفترة الاستبدال والاسترجاع خلال ١٤ يوما في التجارة الإلكترونية وأن الجهاز يقوم حاليا بتكثيف الرقابة على الأسواق.



وأضاف الدكتور أحمد سمير خلال حواره فى برنامج "مساء Dmc أن قانون جهاز حمايه المستهلك هو هدية الرئيس للشعب المصري ،كما ان تنظيمه التجارة الإلكترونية في قانون جهاز حماية المستهلك الجديد.


ويأتى ذلك في ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، وتأكيداً لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عاليه،

 


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