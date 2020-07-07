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إصابة مراقب إثر سقوطه تحت عجلات القطار فى المنيا

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 06:02 م
إصابة مراقب إثر سقوطه تحت عجلات القطار فى المنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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سقط مراقب بإحدى لجان الثانوية العامة بمحافظة المنيا، من قطار أثناء توجهه للجنة السادات الإعدادية بمدينة ملوى، وتقرر بتر ساقه. وتلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إخطارا من الإدارة التعليمية بملوي بإصابة المراقب "أحمد-ك-م" أخصائي اجتماعي، مقيم بمدينة ديروط بمحافظة أسيوط، إثر سقوطه من قطار بمحطة السكة الحديد، وتم بتر أحد ساقيه نتيجة الحادث ونقله للمستشفى.

وفي سياق متصل، قالت مصادر طبية بمديرية الصحة بالمنيا، إن غرفة إدارة الأزمات المسئولة عن متابعة سير امتحانات الثانوية العامة رصدت نقل نحو 5 طلاب بالثانوية العامة أثناء وقبل وبعد أداء الامتحانات إلى المستشفيات، وتنوعت الأعراض التي ظهرت عليهم ما بين إجهاد وإرهاق ومغص كلوي وإرتفاع درجات الحرارة.

وأدي اليوم الثلاثاء طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنيا امتحاني الفيزياء لشعبة العلوم والرياضيات والتاريخ للشعبة الأدبية، موزعين على 133 لجنة رئيسية.


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سكة حديد

مراقب ثانوية عامة

المنيا

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