أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 796 جنيها

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب مساء اليوم الثلاثاء بقيمة 4 جنيهات في سوق الصاغة بعد ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً لأعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2011 مسجلة 1796 دولار، جراء ارتفاع الطلب على المعدن النفيس بوصفه ملاذ آمن، وذلك على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي قد يؤثر على قرارات إعادة فتح الاقتصاد للدول.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، مساء اليوم من 792 إلي 796 جنيها للجرام، مع توقعات بارتفاع آخر للأسعار في الساعات القليلة القادمة، بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة.

أسعار الذهب بعد ارتفاعها:

عيار 18 : 682.25 جنيه

عيار 21 : 796 جنيها

عيار 24 : 909.70 جنيها

الجنيه الذهب : 6368 جنيها

السعر العالمي : 1796 دولار

قفزت أسعار الذهب أثناء التعاملات يوم الثلاثاء لتصبح على مرمى حجر من المستوى المهم 1800 دولار للأوقية (الأونصة)، إذ عززت قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 الآمال في مزيد من إجراءات التيسير النقدي والطلب على المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة.

وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1796.09 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2011 وبفارق دولارات عن المستوى النفسي 1800 دولار.