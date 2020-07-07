أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 7-7-2020

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 7-7-2020، وجاءت أبرزها مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 607.177 مليار جنيه.

إيقاف تداول 20 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم غاز مصر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المنصورة للدواجن، القاهرة للدواجن، المصريين للاستثمار والتنمية والتعمير، برايم القابضة للاستثمارات المالية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مصر للفنادق، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تربح 1.1 مليار جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 607.177 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 406.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.2 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 59.61% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 37.73%، والعرب على 2.56% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 52.37% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.62%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 28 مليون جنيه، مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 144.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.4 مليون جنيه، 174.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 11050 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 1844 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 12889 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4221 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1543 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2375 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 739 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 86 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، بي انفستمنتس القابضة، المصرية للمنتجعات السياحية، 84 ألف سهم، 955 ألف سهم، 30 ألف سهم، 10.9 مليون سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركات ارابيا انفستمنتس هولدنج، سي اي كاببيتال القابضة للاستثمارات المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 2.5 مليون سهم، 50 ألف سهم، 187 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 2500 سهم.

فيما اشترى محلس إدارة شركات الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بالم هيلز للتعمير، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 1000 سهم، 4.14 مليون سهم، 130 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة المهندس للتأمين 400 ألف سهم.

الرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقييم شركة ايرنست أند يونج كوربوريت فاينانس، سعر سهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية عند 5 جنيه للسهم الواحد، مضيفة أنه جاري دراسة تقرير المستشار المالي المستقل من قبل الهيئة، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992.