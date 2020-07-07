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أبحاث: درجات الحرارة الباردة فى الشتاء ستزيد من انتشار COVID-19

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 03:28 م
أبحاث: درجات الحرارة الباردة فى الشتاء ستزيد من انتشار COVID-19 تأثير درجات الحرارة المنخفضة على كورونا
كتبت إيناس البنا

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أكد عدد من  العلماء أن درجات الحرارة الباردة القادمة في الشتاء ستؤدي إلى زيادة انتشار COVID-19.ووفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل"، استكشف الباحثون من الهند العلاقة بين متوسط ​​درجة الحرارة في البلاد وعدد حالات COVID-19، ووجدوا ارتباطًا كبيرًا بين البلدان التي كانت تعاني من درجات حرارة بيئية أكثر برودة وتفشي واسع النطاق.
 
يمكن أن تشير النتائج إلى وجود مشاكل في الأفق لدول نصف الكرة الأرضية الشمالية،  عندما تتحرك في فصل الشتاء في وقت لاحق من هذا العام.
 
وبناءً على ذلك ، قال الباحثون ، أن الصيف قد يوفر أفضل نافذة للقتال ضد الفيروس، بناء على بيانات تم جمعها من أواخر مارس إلى منتصف أبريل.
جمع الباحثان الكيميائيان الحيوي،  تشاندي مانديال من جامعة راجستان المركزية وماهافير سينغ بانوار من جامعة باناراس هندو  بالهند، في دراستهما متوسط ​​درجات الحرارة وعدد حالات COVID-19 النشطة في بلدان مختلفة.
 
انخفاض درجة الحرارة وتأثيره على انتشار فيروس كورونا
انخفاض درجة الحرارة وتأثيره على انتشار فيروس كورونا
 
وجد الثنائي أن البلدان ذات خطوط العرض المرتفعة / المناخات الأكثر برودة،  كانت أكثر عرضة للإصابة بأعداد أكبر من حالات فيروسات التاجية، وفي المقابل ، تميل حالات قليلة إلى الحدوث في المناخات الأكثر دفئًا وخط العرض الأقل.
 
وكتب الباحثون: "تشير كل هذه الملاحظات إلى أن درجة الحرارة المنخفضة قد تكون عامل خطر لحالات COVID-19"، وأضافوا "ومع ذلك ، في هذا الوقت، هذه الدراسة غير قادرة على تفسير كيف أن بعض البلدان الباردة لديها حالات إصابة بالفيروس التاجي أعلى نسبيًا".
 
البرد وكورونا
البرد وكورونا

"هل هو البرد فقط أم أن هناك عوامل إضافية؟"

 

وأضافوا أن العمل المستقبلي يجب أن يأخذ في الاعتبار عوامل الاعتلال المشترك مثل العدد النسبي لكل حالة من حالات السرطان والسكري والتوتر المفرط والسمنة.
 
في السابق ، اقترح الخبراء أن الصيف يجب أن يبطئ انتشار الفيروس التاجي ، مستشهدين بفوائد إنتاج فيتامين د الإضافي من أشعة الشمس للمساعدة في الاستجابة المناعية ، إلى جانب زيادة الأشعة فوق البنفسجية التي يمكن أن تبطئ انتشار أمراض الجهاز التنفسي.
 
قال البروفيسور ماندال: "انتقال العديد من أنواع الفيروسات يعتمد على درجة حرارة الهواء والرطوبة، في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من التحليل ، إذا كانت درجة الحرارة المنخفضة هي عامل خطر لـ COVID-19 ، فإن الصيف يمكن أن يقلل من معدل انتقال العدوى"
 

فيروس كورونا

تأثير البرودة على كورونا

تأثير الحر على كورونا

الطقس البارد

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