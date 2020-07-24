وكالة: هبوط الطائرة الإيرانية التى تعرضت لها مقاتلتان أمريكيتان بسوريا فى طهران

رويترز

أفادت وكالة فارس للأنباء اليوم الجمعة بأن طائرة الركاب الإيرانية التي اقتربت منها مقاتلتان أمريكيتان في المجال الجوي السوري هبطت عائدة في طهران.

وقالت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء إن اقتراب المقاتلتين دفع قائد الطائرة لتغيير الارتفاع سريعا مما أدى إلى إصابة بعض الركاب.

كانت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، قد نقلت على لسان طياران مقاتلتان أمريكيتان اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية فى المجال الجوى السورى.

كما نقلت الوكالة على لسان مدير مطار بيروت، أن جميع ركاب الطائرة الإيرانية خرجوا وهناك بعض الإصابات الطفيفة