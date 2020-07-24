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نتائج إيجابية للمرحلة الثالثة من التجارب على عقار فافيبيرافير لكورونا

الجمعة، 24 يوليه 2020 12:00 ص
نتائج إيجابية للمرحلة الثالثة من التجارب على عقار فافيبيرافير لكورونا علاج كورونا
كتبت هند عادل

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أعلنت شركة Glenmark Pharmaceuticals للأدوية الهندية عن النتائج الإيجابية من تجربة سريرية من المرحلة 3 أجريت عبر سبعة مواقع سريرية في الهند ، حيث أفاد مرضى فيروس كورونا الذين تم إعطاؤهم عقار Favipiravir أنه سرع شفاؤهم من الفيروس.

ووفقا لتقرري لصحيفة timesnownews ، قالت الشركة إن المرضى الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي لتلقى علاج فافيبيرافير أبلغوا عن علاج سريري أسرع وتصفية فيروسية أسرع من أولئك الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي لمجموعة الرعاية الروتينية.

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و ذكر بيان الشركة" أظهرت نتائج تجربة المرحلة الثالثة تحسينات عددية لنقطة نهاية الفعالية الأولية مع إزالة فيروسية أسرع بنسبة 28.6 %  في إجمالي عدد السكان كما تم قياسها من خلال متوسط ​​الوقت حتى توقف سفك الفيروس عن طريق الفم بإستخدام  علاج فافيبيرافير مقارنة بتلك الموجودة في مجموعة التحكم".  

وأكدت التجارب ان الدواء سرع بنسبة 40 % على الأقل من "العلاج السريري" الذي يعرف بأنه تقييم الطبيب لتطبيع العلامات السريرية  مثل درجة الحرارة ، وتشبع الأكسجين ، ومعدل التنفس والسعال مع انخفاض معتد به إحصائيًا في متوسط ​​الوقت للعلاج السريري بإستخدام  فافيبيرافير (ثلاثة أيام).

أُجريت التجربة السريرية العشوائية ذات المراكز المفتوحة متعددة المراكز في 150 مريضاً لتقييم فعالية وسلامة علاج فافيبيرافير مقابل الرعاية الداعمة القياسية وحدها (ذراع التحكم) ، في المرضى الخفيف إلى المعتدل ، الذين تم اختيارهم عشوائيًا في غضون 48 ساعة من اختبار RT -PCR إيجابي لـفيروس كورونا.

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تلقى المرضى أقراص فافيبيرافير 3600 مجم في اليوم الأول ، يليها 800 مجم مرتين يوميًا بحد أقصى 14 يومًا ، إلى جانب الرعاية الداعمة القياسية. طبقت العشوائية على أساس شدة المرض إلى خفيفة (90 مريضا) ومعتدلة (60 مريضا).

وعلق الدكتور زارير أودوادييا ، أحد الباحثين الرئيسيين في هذه الدراسة ، قائلاً: "إن نتائج دراسة فافيبيرافير الهندية مشجعة أجريت التجربة بإحساس عاجل بالنظر إلى خطورة الوباء ، ولكن لم يتم التضحية بالمبادئ العلمية.


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