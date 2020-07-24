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عودة طائرة الركاب الإيرانية إلى طهران

الجمعة، 24 يوليه 2020 12:28 ص
عودة طائرة الركاب الإيرانية إلى طهران طائرات
كتب رامى محيى الدين

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أعلنت وكالة الأنباء فارس أن طائرة الركاب الإيرانية التي اقتربت منها مقاتلات أمريكية في المجال الجوي السوري عادت إلى طهران.

وكانت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، قالت أن وزارة الخارجية الإيرانية سوف تحمل إيران الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية إذا وقع أي حادث لطائرة الركاب  في طريق عودتها لطهران.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن إيران ستتخذ كل الإجراءات القانونية والسياسية اللازمة بعد التحقيق في واقعة طائرة الركاب والمقاتلتين

وقال رئيس مطار بيروت فادي الحسن لرويترز، إن جميع ركاب الطائرة الإيرانية التي هبطت في مطار بيروت خرجوا، وذلك بعدما اقتربت منها مقاتلة في المجال الجوي السوري اليوم الخميس، وأضاف أن هناك بعض الإصابات الطفيفة.

وفي وقت سابق قالت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء إن الطيار اضطر إلى تغيير الارتفاع سريعا لتجنب الاصطدام، وهو ما تسبب في إصابة عدد من الركاب.

 

 


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