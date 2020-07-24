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صور.. إضاءة شلالات نياجرا الكندية بألوان العلم المصرى احتفالاً بذكرى ثورة 23 يوليو

الجمعة، 24 يوليه 2020 05:51 ص
صور.. إضاءة شلالات نياجرا الكندية بألوان العلم المصرى احتفالاً بذكرى ثورة 23 يوليو شلالات نياجرا الكندية بألوان العلم المصرى
كتب – أحمد جمعة

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فى سابقة هى الأولى نوعها، وبمبادرة من سفارة مصر في كندا، تزينت شلالات نياجرا الشهيرة عالميا بألوان العلم المصرى مساء الخميس ٢٣ يوليو الجارى بمناسبة العيد القومى لجمهورية مصر العربية، عيد ثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

 

وأعطى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا إشارة بدء الإضاءة الخاصة بالشلالات في تمام الساعة العاشرة مساءً، في احتفالية خاصة حضرها السفير المصرى، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة شلالات نياجرا العالمية، وممثلين عن مجلس مدينة " نياجرا" الكندية، أمام جمع غفير من السائحين من مختلف دول العالم.

شلالات نياجرا الكندية (1)

وفي تصريح للسفير أبو زيد عقب الاحتفال، أعرب عن سعادته البالغة بتلك المبادرة التي تعكس خصوصية العلاقات المصرية الكندية، مشيرًا إلى أن احتفالات السفارة بالعيد الوطنى هذا العام اتسمت بقدر كبير من الخصوصية في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة الكندية، الأمر الذي دفع السفارة إلي تنظيم عدد من الفعاليات الافتراضية الاقتصادية والثقافية والسياسية، والتي تم تتويجها بالإعلان عن تشكيل أول مجموعة صداقة كندية/ مصرية بالبرلمان الكندى يوم ٢٠ يوليو.

شلالات نياجرا الكندية (2)

يشار إلى أن احتفالات عيد الثورة هذه العام بدأت برفع العلم المصري وعزف النشيد الوطني أمام مقر بلدية أوتاوا صباح الخميس ٢٣ يوليو بحضور السفير المصرى، وأعضاء السفارة ونائب عمدة العاصمة أوتاوا، وممثلين عن وزارة الخارجية الكندية والسلك الدبلوماسى الأجنبى والجالية المصرية وآباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

شلالات نياجرا الكندية (3)
 
 
شلالات نياجرا الكندية (4)
 

السفارة المصرية في كندا

احتفالات 23 يوليو

شلالات نياجرا

العلم المصرى

وزارة الخارجية

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