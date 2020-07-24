شرطة أبوظبى تحيل 102 شخص لنيابة الطوارئ بسبب تغيير نتائج فحص كورونا

وكالات

أحالت القيادة العامة لشرطة أبو ظبى 102 شخص من جنسيات مختلفة إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لقيامهم بتغيير بيانات نتيجة فحص كورونا بغرض محاولة دخول إمارة أبوظبى.

وصرح سالم الزعابي القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بتوقيفهم وتحرير محاضر بالمخالفة التى ارتكبوها.

وأضاف أن النيابة العامة تهيب بالجمهور الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

وأكد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من لا يلتزم بالتدابير والإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار "كوفيد 19"، وذلك حرصا على حماية صحة وسلامة أفراد مجتمع الإمارات ودعم الجهود الحكومية لاحتواء تداعيات جائحة على مختلف جوانب الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.