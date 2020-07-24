اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يوليه 2020 07:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

شرطة أبوظبى تحيل 102 شخص لنيابة الطوارئ بسبب تغيير نتائج فحص كورونا

الجمعة، 24 يوليه 2020 03:00 ص
شرطة أبوظبى تحيل 102 شخص لنيابة الطوارئ بسبب تغيير نتائج فحص كورونا شرطة أبو ظبى - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت القيادة العامة لشرطة أبو ظبى 102 شخص من جنسيات مختلفة إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لقيامهم بتغيير بيانات نتيجة فحص كورونا بغرض محاولة دخول إمارة أبوظبى.

وصرح سالم الزعابي القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بتوقيفهم وتحرير محاضر بالمخالفة التى ارتكبوها.

وأضاف أن النيابة العامة تهيب بالجمهور الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

وأكد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من لا يلتزم بالتدابير والإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار "كوفيد 19"، وذلك حرصا على حماية صحة وسلامة أفراد مجتمع الإمارات ودعم الجهود الحكومية لاحتواء تداعيات جائحة على مختلف جوانب الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

 

الإمارات

شرطة أبوظبى

كورونا

كورونا فى الإمارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طلاب الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية يختتمون غدا امتحانات مادة الأدب

طلاب الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية يختتمون غدا امتحانات مادة الأدب

تعرف على الفئات الزمنية لأجور العاملين وفقا لقانون العمل الجديد

تعرف على الفئات الزمنية لأجور العاملين وفقا لقانون العمل الجديد

أبو شقة: اجتماع مع اللجنة المخصصة بإعداد أسماء مرشحى الوفد فى "النواب"

أبو شقة: اجتماع مع اللجنة المخصصة بإعداد أسماء مرشحى الوفد فى "النواب"

تعرف على اختبارات القدرات للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

تعرف على اختبارات القدرات للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

الأوقاف: المساجد تؤذن لصلاة الجمعة اليوم بأذان النوازل وتصلى ظهرا بالمنازل

الأوقاف: المساجد تؤذن لصلاة الجمعة اليوم بأذان النوازل وتصلى ظهرا بالمنازل

الصحة: 610 آلاف طفل أجروا الكشف ضمن مبادرة قياس ضعف السمع لحديثى الميلاد

الصحة: 610 آلاف طفل أجروا الكشف ضمن مبادرة قياس ضعف السمع لحديثى الميلاد

عامان من الخراب.. تفاصيل تدهور تركيا خلال رئاسة أردوغان

عامان من الخراب.. تفاصيل تدهور تركيا خلال رئاسة أردوغان

انقطاع المياه 8 ساعات بمناطق بالجيزة مساء اليوم بدءًا من الساعة العاشرة

انقطاع المياه 8 ساعات بمناطق بالجيزة مساء اليوم بدءًا من الساعة العاشرة

كنائس عالمية تعلن حدادا وصلوات خاصة مع بدء افتتاح أردوغان آيا صوفيا اليوم

كنائس عالمية تعلن حدادا وصلوات خاصة مع بدء افتتاح أردوغان آيا صوفيا اليوم

مجلس الدولة يواصل اليوم الجمعة استكمال الفصل فى طعون انتخابات مجلس الشيوخ

مجلس الدولة يواصل اليوم الجمعة استكمال الفصل فى طعون انتخابات مجلس الشيوخ

الأوقاف تبدأ اليوم وضع ضوابط العودة التدريجية لفتح المساجد لصلاة الجمعة

الأوقاف تبدأ اليوم وضع ضوابط العودة التدريجية لفتح المساجد لصلاة الجمعة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة