اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يوليه 2020 07:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء السودان يشيد بدور الكنيسة القبطية فى القضايا الوطنية

الجمعة، 24 يوليه 2020 07:00 ص
رئيس وزراء السودان يشيد بدور الكنيسة القبطية فى القضايا الوطنية رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك، بالدور المتعاظم للأقباط فى دعم ثورة ديسمبر المجيدة وقضايا الوطن بشكل عام، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.

وجاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بمجلس الوزراء وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة الأنبا  صرايامون، وبحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفيرعمر بشير مانيس.

وقدم الوفد دعماً طبياً شمل خمس وحدات متكاملة  لأجهزة التنفس؛ وأربع عربات إسعاف ومعدات طبية أخرى ؛ دعماً لجهود الحكومة فى التصدي لجائحة كورونا.

وأكد الوفد استعداده لدعم حكومة الفترة الانتقالية فى المجالات المختلفة.


السودان

عبد الله حمدوك

الكنيسة القبطية بالسودان

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طلاب الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية يختتمون غدا امتحانات مادة الأدب

طلاب الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية يختتمون غدا امتحانات مادة الأدب

تعرف على الفئات الزمنية لأجور العاملين وفقا لقانون العمل الجديد

تعرف على الفئات الزمنية لأجور العاملين وفقا لقانون العمل الجديد

أبو شقة: اجتماع مع اللجنة المخصصة بإعداد أسماء مرشحى الوفد فى "النواب"

أبو شقة: اجتماع مع اللجنة المخصصة بإعداد أسماء مرشحى الوفد فى "النواب"

تعرف على اختبارات القدرات للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

تعرف على اختبارات القدرات للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

الأوقاف: المساجد تؤذن لصلاة الجمعة اليوم بأذان النوازل وتصلى ظهرا بالمنازل

الأوقاف: المساجد تؤذن لصلاة الجمعة اليوم بأذان النوازل وتصلى ظهرا بالمنازل

الصحة: 610 آلاف طفل أجروا الكشف ضمن مبادرة قياس ضعف السمع لحديثى الميلاد

الصحة: 610 آلاف طفل أجروا الكشف ضمن مبادرة قياس ضعف السمع لحديثى الميلاد

عامان من الخراب.. تفاصيل تدهور تركيا خلال رئاسة أردوغان

عامان من الخراب.. تفاصيل تدهور تركيا خلال رئاسة أردوغان

انقطاع المياه 8 ساعات بمناطق بالجيزة مساء اليوم بدءًا من الساعة العاشرة

انقطاع المياه 8 ساعات بمناطق بالجيزة مساء اليوم بدءًا من الساعة العاشرة

كنائس عالمية تعلن حدادا وصلوات خاصة مع بدء افتتاح أردوغان آيا صوفيا اليوم

كنائس عالمية تعلن حدادا وصلوات خاصة مع بدء افتتاح أردوغان آيا صوفيا اليوم

مجلس الدولة يواصل اليوم الجمعة استكمال الفصل فى طعون انتخابات مجلس الشيوخ

مجلس الدولة يواصل اليوم الجمعة استكمال الفصل فى طعون انتخابات مجلس الشيوخ

الأوقاف تبدأ اليوم وضع ضوابط العودة التدريجية لفتح المساجد لصلاة الجمعة

الأوقاف تبدأ اليوم وضع ضوابط العودة التدريجية لفتح المساجد لصلاة الجمعة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة