رئيس وزراء السودان يشيد بدور الكنيسة القبطية فى القضايا الوطنية

وكالات

أشاد رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك، بالدور المتعاظم للأقباط فى دعم ثورة ديسمبر المجيدة وقضايا الوطن بشكل عام، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.

وجاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بمجلس الوزراء وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة الأنبا صرايامون، وبحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفيرعمر بشير مانيس.

وقدم الوفد دعماً طبياً شمل خمس وحدات متكاملة لأجهزة التنفس؛ وأربع عربات إسعاف ومعدات طبية أخرى ؛ دعماً لجهود الحكومة فى التصدي لجائحة كورونا.

وأكد الوفد استعداده لدعم حكومة الفترة الانتقالية فى المجالات المختلفة.