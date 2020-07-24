انقطاع المياه 8 ساعات بمناطق بالجيزة مساء اليوم بدءًا من الساعة العاشرة

سيد خلفاوى

تشهد 3 مناطق بمدينة الجيزة، اليوم، انقطاع في مياه الشرب، لإجراء أعمال تحويلات لمشروع مترو الانفاق بمنطقة الجيزة لتنفيذ أعمال لحام لخط مياه قطر 600 مم بشارع زغلول، يترتب عن ذلك قطع المياه بعدد من المناطق لمدة 8 ساعات.

وأوضحت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة حتى الساعة السادسة من صباح غدا السبت .

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي (شارع الفاتح حتى شارع المحطة – ميدان الجيزة – بداية شارع الهرم ) .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرب الصحي بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقاً للمواعيد المعلنة لإعادة ضخ المياه في أسرع وقت ممكن .

وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الاماكن المتأثرة عند الطلب يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم .

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت الحكومية والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.