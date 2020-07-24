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"السودانى بـ85 جنيها والضانى بـ95".. اعرف أسعار لحوم العيد بسوهاج

الجمعة، 24 يوليه 2020 12:16 ص
"السودانى بـ85 جنيها والضانى بـ95".. اعرف أسعار لحوم العيد بسوهاج الأضاحى - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت محافظة سوهاج عن خطة المحافظة لتوفير السلع التموينية والمواد الغذائية الاساسية مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة ، وتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وتوفير الكميات المناسبة من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين .

ومن جانبه أكد محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج أن المديرية قامت بتوفير 30 عجل سودانى داخل منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة بواقع 85 جنيها للكيلو وتم توفير لحوم ضانى سودانى مبرده بسعر 95 جنيه للكيلو وتم توقير 6 طن لحوم برازيلى مجمده بسعر 63 جنيه للكيلو وتم توفير 14 طن فراخ برازيلى و اوكراني مجمده بسعر 36 جنيه وأنه تم توفير خراف بلديه حيه بسعر الكيلو قائم 58 جنيها للكيلو ويتم الحجز داخل هيابر الشركة المصرية لتجارة الجملة.

وأوضح وكيل وزارة التموين أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، إنه في مجال توفير اللحوم فقد توفير كميات من اللحوم والدواجن المجمدة، على أن يتم طرحها بمنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة ومشروع عربيتي ومشروع جمعيتي بجميع مراكز المحافظة، وان المديرية.

وكشف مدير مديرية التموين عن خطة لتكثيف الحملات التموينية اليومية المستمرة بمعرفة الرقابة والتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية متمثلة في " مباحث التموين، مديرية الصحة، إدارة الرقابة على الأغذية، الطب البيطري، الدمغة والموازين" وذلك للقيام بحملات تموينية لضبط الأسواق والأسعار والعمل على توفير السلع الضرورية والأساسية وعرضها للمستهلك بالمواصفات القياسية وضمان صلاحيتها، وأيضا ضبط وتحرير المخالفات التموينية ضد المخالفين .

وسيتم المرور المفاجئ والتفتيش على كافة أنواع الأسماك المملحة مثل: "الفسيخ، الرنجة، الملوحة" للتأكد من صلاحيتها للااستهلاك الآدمى، وذلك خلال فترة العيد لرغبة غالبية المواطنين في تناول الاسماك المملحة خلال أيام العيد.

 


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