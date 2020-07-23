فيديو.. شابان فلسطينيان يهزان السوشيال ميديا.. أحدهما أكرم أمه والآخر أهانها

لم تكاد مواقع التواصل الاجتماعى تهدأ من الحديث حول الشاب الفلسطينى جهاد السويطى الذى اعتلى نافذة مستشفى للاطمئنان على والدته المصابة بفيروس كورونا وذلك قبل وفاتها متأثرة بإصابتها، حتى اصطدم الجميع بقصة شاب آخر من فلسطين أيضًا لكنه لم يكرم والدته مثلما فعل جهاد بل أظهرت لقطات فيديو هذا الشاب يطرد أمه من منزله ويقول لها: "امشى من هون بلا.. روحى من هون.. قلة حيا" ثم رشها بالمياه وبعد آلاف التعليقات الغاضبة من تصرف الشاب."

ظهر الشاب فى فيديو آخر وهو يعتذر لوالدته ويحاول تقبيل يدها ورأسها ويحتضنها ويعتذر على ما بدر منه بوجود عدد من أفرد الأسرة، ورغم محاولات الأم فى البداية منعه إلا أنها انهارت سريعا وتقبلت اعتذاره فى النهاية.

في الفيديو التالي نستعرض تفاصيل القصتين ..