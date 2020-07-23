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حجز صاحب مصنع أغذية 24 ساعة لاتهامه بحيازة 110 أطنان ملح مجهول المصدر بالمرج

الخميس، 23 يوليه 2020 09:22 م
حجز صاحب مصنع أغذية 24 ساعة لاتهامه بحيازة 110 أطنان ملح مجهول المصدر بالمرج مواد غذائية - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة المرج، بحجز مدير مصنع تعبئة وتغليف المواد الغذائية، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية عن اتهامه بحيازة 110 أطنان ملح مجهول المصدر بالمرج.

 

وكانت مباحث التموين، بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من القبض على مالك مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية، بحوزته 110 أطنان ملح مجهول المصدر بالمرج، وأخطر اللواء أشرف الجندى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا من إدارة مباحث التموين، بضبط مسئول عن مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية "ملح الطعام" كائن بدائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من "الملح" والمخصص للأغراض الصناعية مما يتسبب بالإضرار بالصحة العامة بقصد إعادة تصنيعها وتعبئتها مُستخدماً علامات تجارية مقلدة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وعثرعت القوة داخل المصنع على 100طن ملح خشن - 10 طن ملح طعام، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.. وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

. عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".


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