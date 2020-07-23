اليوم السابع
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تقرير "فالصو" عن الشائعات: ذهب مغشوش بمصر وتغيير موقف أردوغان تجاه مصر

الخميس، 23 يوليه 2020 07:28 م
تقرير "فالصو" عن الشائعات: ذهب مغشوش بمصر وتغيير موقف أردوغان تجاه مصر فالصو

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نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الخميس 23 يوليو 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

 

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أنه يتم تداول فيديو مفبرك لإحباط الهجوم الأخير على إحدى الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد فى شمال سيناء، وتبين أن الفيديو لا علاقة له بما يحدث في شمال سيناء، وبالبحث وجدنا أنه ملتقط في ليبيا وليس مصر، وتم نشره في شهر يونيو الماضى، وهو خاص بتفجير كمين في ليبيا نفذته قوات تابعة لحكومة الوفاق في ليبيا، ضد الجيش الوطنى الليبى، بالقرب من طرابلس.

 

كما رصد موقع فالصو، مقطع فيديو يتحدث فيه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ويظهر من الترجمة تغير موقفه تجاه مصر وعدم مهاجمتها، كما تحدث بشكل جيد عن العلاقات المصرية التركية، لكن بالبحث عن حقيقة الفيديو المتداول وجدنا أنه قديم، يعود تاريخه لعام 2016، وتم فبركة ترجمته ليتغير معنى الكلام.

 

أردوغان فى الفيديو الأصلى كان يتحدث عن تركيا ومساعيها لمد نفوذها خارج البلاد، ولم يتحدث عن الدولة المصرية بشكل أو بآخر.

 

وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، رصد منشور تداوله عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مصحوبا بصورة تحتوى على أسعار استخراج رخصة القيادة فى وحدات المرور لأول مرة، وجاءت تلك الأسعار فى الصورة المتداولة منسوبة إلى نيابات مرور القاهرة.

 

بالبحث عن حقيقة تلك الصورة المتداولة، تبين أنه لا أساس لها من الصحة، كما نفت وزارة الداخلية تلك الأنباء، مُؤكدةً أن هذا المنشور لا علاقة للوزارة به على الإطلاق، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بزيادة الرسوم المقررة فى هذا الشأن، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الشائعات.

 

وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات، اليوم الخميس، نفى نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، شائعات وجود ذهب مغشوش فى مصر، مؤكدا أن تحذير الشعبة يقصد الذهب الذى يأتى من الخارج ويكون مقلدا ومغشوشا، مضيفا:"في تركيا أو غيرها يتم تقليد وغش الذهب المصرى ومن ثم يعملون على إدخاله البلاد، لكن مفيش عندنا فى مصر ذهب مغشوش".

 


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