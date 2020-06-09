82 زيارة تفتيشية لسكن العمالة الوافدة للتأكد من إجراءات منع انتشار كورونا

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقي تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه المستشار العمالى أحمد رجائى إلى أن مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض نفذت خلال الأربعة أيام الماضية 82 زيارة تفتيشية لأماكن سكن العمالة الوافدة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقد شارك في الحملات التفتيشية المفاجئة الجهات الشريكة والتي تمثلت فى المحافظة ، والصحة ، والتجارة، والبلدية، والصناعة والثروة المعدنية والشرطة، على مقر سكن وعمل العمالة الوافدة، للتأكد من اتباع الشروط الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشملت هذه الحملات: الرياض ومحافظات الخرج والدوادمي والأفلاج وشقراء ووادي الدواسر والمزاحمية وعفيف وحوطة سدير.