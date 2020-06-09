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82 زيارة تفتيشية لسكن العمالة الوافدة للتأكد من إجراءات منع انتشار كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:45 م
82 زيارة تفتيشية لسكن العمالة الوافدة للتأكد من إجراءات منع انتشار كورونا محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بالرياض بالمملكة العربية السعودية، فى إطار متابعة على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دولة العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، التى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقي تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه المستشار العمالى أحمد رجائى إلى أن مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض نفذت خلال الأربعة أيام الماضية 82 زيارة تفتيشية لأماكن سكن العمالة الوافدة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقد شارك في الحملات التفتيشية المفاجئة الجهات الشريكة والتي تمثلت فى المحافظة ، والصحة ، والتجارة، والبلدية، والصناعة والثروة المعدنية والشرطة، على مقر سكن وعمل العمالة الوافدة، للتأكد من اتباع الشروط الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشملت هذه الحملات: الرياض ومحافظات الخرج والدوادمي والأفلاج وشقراء ووادي الدواسر والمزاحمية وعفيف وحوطة سدير.

 


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وزاره القوى العامله

محمد سعفان

الرياض

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