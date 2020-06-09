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5 إجراءات لقبول ذوى الاحتياجات بالجامعات والمعاهد الحكومية..تعرف عليها

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:00 ص
5 إجراءات لقبول ذوى الاحتياجات بالجامعات والمعاهد الحكومية..تعرف عليها لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

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تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة آليات حصول ذوى القدرات الخاصة على الحقوق المكتسبة وفقا للتشريع، فى كافة المجالات المنصوص عليها، وفيما يلى نرصد الإجراءات التى من شأنها يتم قبولهم فى الجامعات والمعاهد.
 
ووفقا للائحة التنفيذية، تتخذ الوزارة المختصة بالتعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات إجراءات قبول الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي لا تقل عن نسبة (%5) من المقبولين بالجامعات، وفقا للآتي :
 
1. يتم قبول الناجحين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الثانوية العامة أو ما يعادلها بالكليات والمعاهد التعليمية المختلفة بشرط استيفاء متطلبات القبول وبحد أدني (%50) من درجات الثانوية العامة.
2. اجتياز الطلاب ذوي الإعاقة اختبارات القبول أو القدرات الخاصة بها للالتحاق بالكليات وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات المعمول به في هذا الشأن.
3. إعفاء ذوي الإعاقة من شرط التوزيع الجغرافي.
4. وضع الامتحانات لكافة المراحل طبقا لنوع الإعاقة وبما يتناسب مع درجتها و ظروف كل حالة وتوفير التيسيرات اللازمة مع عدم الإخلال بمحتوى الامتحان.
5. إعفاء غير القادرين من الطلاب ذوي الإعاقة من المصروفات الدراسية، وتثبت عدم قدرته المادية بموجب بحث اجتماعي صادر من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
 
 
 

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