اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:21 م
خالد صلاح
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هولندا تعدم مئات الآلاف من حيوانات المينك بسبب مخاوف من كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:51 م
هولندا تعدم مئات الآلاف من حيوانات المينك بسبب مخاوف من كورونا حيوان المنك
رويترز

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 قام عمال يرتدون ملابس ومعدات وقاية بإعدام عشرات الآلاف من أمهات وصغار حيوان المينك باستخدام الغاز في مزرعة في مدينة دي مورتل جنوب هولندا اليوم الثلاثاء بسبب مخاوف من أن ينقل عدد منها أصيب بفيروس كورونا المرض إلى البشر.

وتلك المزرعة هي واحدة من عشر مزارع في هولندا تلقت أوامر بإعدام الحيوانات التي تربيها للإتجار بفرائها بعد أن جاءت نتيجة اختبار بعضها إيجابية للإصابة بالمرض. وتم رصد التفشي بين هذه الحيوانات للمرة الأولى في أبريل نيسان وانتقل إليها من القائمين على تربيتها من البشر.

وفي مايو أيار كشفت الحكومة عن حالتي إصابة بشريتين مصدرهما حيوانات مريضة وهما الحالتان الوحيدتان المعروفتان لانتقال الفيروس من حيوان لإنسان منذ بدء التفشي في الصين.

وقدر مسؤول في الهيئة المعنية بالإشراف على عملية الإعدام أن إجمالي الحيوانات التي سيتم التخلص منها سيصل إلى 300 ألف من صغار المينك و75 ألفا من الأمهات في المزارع العشرة التي ظهرت بها العدوى إضافة للتقصي عن أربع حالات محتملة أخرى.

وهناك نحو 140 مزرعة لتربية المينك في هولندا رغم إقرار حظر ينتظر تطبيقه بحلول عام 2024.

 


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