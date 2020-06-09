نقابة الأطباء تنعى طبيبين توفيا إثر إصابتهما بكورونا

نعت النقابة العامة للأطباء الدكتور صلاح عبد ربه استاذ طب الأطفال بجامعة الأزهر دمياط، والذي توفي في عزل مستشفى الأقصر العام إثر إصابته بڤيروس كوڤيد19، قائلة: نسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة ويُسكنه مع الأبرار والشهداء، ونقدم خالص تعازينا لأسرته الكريمة و لكل أصدقائه ومحبيه .

كما نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور فايق فخري ديمتريوس نائب مدير عام الطب الوقائي ومفتش صحة قسم ثان بمحافظة الأقصر (سابقًا)، والذي توفي في عزل مستشفي الأقصر العام إثر إصابته بڤيروس كوڤيد19، نسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة ويُسكنه مع الأبرار والشهداء، ونقدم خالص تعازينا لأسرته الكريمة ولكل أصدقائه ومحبيه .

يأتى ذلك بعدما نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسي الشهيد الدكتور فيليب متري عبدالله جرجس استشاري طب الأنف والأذن والحنجرة، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، سائلين المولي أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان، ونعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسي الشهيد الدكتور هشام عبد الحميد أخصائي طب الأطفال بمستشفي حلوان العام، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، سائلين المولي ان يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

كان قد أعلن الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 54 طبيبا، بعد إعلان وفاة 8 أطباء، أمس الأثنين، هم: الدكتور فايق فخري، مدير مكتب صحة الأقصر سابقا، والدكتور خالد عبد الغفار الضرغامى من شباب أطباء منوف، والدكتور محمود الفولى أستاذ الفارما طب بنها، الدكتور هشام عبد الحميد استشارى الأطفال حلوان، الدكتور محمد عبد الحكيم، استشارى الباطنه حلوان، والدكتور محمد حسن عمر، استشارى الحميات بالأقصر، والدكتور نبيل خليفة أستاذ العظام طب عين شمس، الدكتور عزت فهمى صليب، استشارى التخدير والعناية بنها.

كانت قد نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور محمد حسن احمد عامر مدير مستشفي حميات الاقصر سابقا، والذي توفي في مستشفي عزل إسنا بعد إصابته بڤيروس كوڤيد19، الدكتور محمد حسن قد تم تكريمه عام 2017 في يوم الطبيب بنقابة الاقصر وأيضاً بالنقابة العامة للأطباء، سائلين المولى أن يتقبله من الشهداء ويلهم أهله الصبر والسلوان.