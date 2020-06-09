ندوة أون لان لمديرية الشباب بالشرقية لتقديم نصائح لطلاب الثانوية العامة

الشرقية - إيمان مهنى

قال وائل الألفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية ، أن الإدارة العامة للرياضة بالمديرية ، نظمت ندوه بعنوان ( الثبات الانفعالى لدى طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور) ، يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو عن طريق البث المباشر على صفحه مكتب الربط الالكترونى والتحول الرقمى لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك ، وكذلك صفحة مديريه الشباب والرياضة بالشرقية .

وأشار الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة ، فى بيان ، إلى أنه من المقرر أن يقوم عبد الناصرعوض الخبير التربوى ومدير مدارس القومية الخاصة ، بإلقاء الندوة وذلك نظرا لقرب موعد امتحانات الثانويه العامة ، وليبعث برساله طمأنينه إلى الطلاب وأولياء الأمور ويقدم بعض النصائح الهامة لاجتياز الامتحان بسهولة ويسر .

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعى والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع نظرا للظروف الراهنه التى تمر بها البلاد وقرارغلق مراكز الشباب للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

قد شدد على رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم( 5770 ) لسنة 2020 بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.