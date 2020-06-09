منح درجة الماجستير لباحث فى "قيم الحكاية والسامر البدوى بسيناء "

منحت جامعة العريش بشمال سيناء الباحث عطالله عيد الجداوى درجة الماجستير بتقدير امتياز على رسالته البحثية بعنوان "القيم التربوية فى الموروث الثقافى البدوى بمجتمع سيناء –الحكاية البدوية و السامر السيناوي – دراسة تحليلية "

وتم مناقشة الرسالة فى مقر استراحة الجامعة بالقاهرة ، وضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتور محمد طه ريان استاذ اصول التربية المتفرغ بكلية التربية جامعة العريش، والدكتور محمد الصيرفى استاذ اصول التربية بكلية التربية جامعة العريش ، والدكتور عبد القوى عبد الغنى محمد استاذ اصول التربية جامعة الازهر ، والدكتور احمد الزميتى استاذ اصول التربية ووكيل الكلية لخدمة المجتمع وشئون البيئة .

وقال عطالله الجداوى الباحث بقسم اصول التربية بكلية التربية جامعة العريش ان استلهام فكرة الرسالة كانت بالنسبه له من ندرة الابحاث التربوية التى اجريت على المجتمع البدوى فى سيناء، و كون هذا المجتمع بعيدا عن هبات رياح العولمة والتغيير ولم يتأثر بدخول ثقافات غريبة عليه.

اضاف انه فى رسالته أماط اللثام عن القيم التربوية الموجودة فى التراث البدوى السيناوى عامة، والحكايات البدوية والسامر السيناوى وغيرها من فروع التراث الاخرى مثل الشعر البدوى والامثال البدوية، واغانى الحصاد (الحداء ) والقضاء العرفى، ومعالجته للمشاكل التى يتعرض لها المجتمع البدوى واحقاقه للسلم الاجتماعى، وعادات صب القهوة العربية فى المناسبات الاجتماعية المختلفة وغيرها من فروع التراث التى تزخر بالقيم التربوية مثل قيم الكرم والتسامح والتواد والشجاعة وحقوق الجار وقيم الإيمان بالله والتوكل على الله ، والتواصى بالحق وتقدير العلم والعلماء وقيم تقبل الاخر والاتحاد وغيرها من القيم التى تربى عليها انسان صحراء سيناء.

واشار انه كان من ضمن أهداف الرسالة الوصول الى تصور مقترح يمكن من خلاله توظيف القيم التربوية فى الحقل التعليمى، وايصال هذه القيم السامية إلى الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة من خلال توظيفها تربويا عن طريق الأنشطة المدرسية كالصحافة المدرسية والمسرح المدرسى والمناظرة وغيرها.

أوصت الرسالة بنقل هذه القيم وتطبيقاتها التربوية من خلال اندية ومراكز الشباب والجمعيات الاهلية وأندية الادب فى قصور الثقافة، التى يعول عليها إبراز هذا التراث عامة وإبراز الجانب التربوى خاصة .

يذكر ان الباحث، شاعر سيناوى من مبدعى نظم الشعر البدوى ومن المهتمين بالتراث البدوى وله ديوان شعر بعنوان مرتع الشوق وشغل رئيس نادى ادب شعراء البادية بسيناء ، ونشر مقالات فى العديد من الصحف حول التراث البدوى وسبل تأصيله والمحافظة عليه.