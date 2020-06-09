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معاينة النيابة: نزيف وجرح بالشرايين لجثة عامل لقى مصرعه على يد عاطل بحدائق القبة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:42 م
معاينة النيابة: نزيف وجرح بالشرايين لجثة عامل لقى مصرعه على يد عاطل بحدائق القبة جثة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشفت معاينة نيابة حدائق القبة، اليوم الثلاثاء، لجثة عامل قتل على يد عاطل بسبب خلافات الجيرة، أن المجنى عليه فى العقد الخامس من عمره وأن سبب الوفاة يعود إلى طعنة فى الكتف وجرح قطعى فى الشرايين بيده اليسرى المتصلة بالقلب وهبوط حاد بالدورة الدموية.

وكانت وردت إشارة إلى المقدم خالد سيف رئيس مباحث حدائق القبة من أحد المستشفيات يفيد وصول جثة عامل يدعي جميل م ا، 45 سنة.

وعقب تكثيف التحريات، تم التوصل إلى أن المتهم شاب ثلاثينى وقد ارتكب الكريمة بسبب خلافات الجيرة وأثناء محاولته طعن نجل الضحية، تدخل الضحية محاولا إنقاذ نجله، فقام المتهم بضربه بطعنة نافذة في اليد اليسري تسببت في قطع شريان متصل بالقلب مما أدى إلى وفاته وتم ضبط مرتكب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة.

ونصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


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