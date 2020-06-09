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مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق تبدأ عملها كمستشفى عزل

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:52 م
مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق تبدأ عملها كمستشفى عزل الدكتور عبد الكريم العراقى مدير مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق
الشرقية - إيمان مهنى

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قال الدكتور عبد الكريم العراقى مدير مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق بمحافظة الشرقية، إن المستشفى بدأت عملها اليوم كقر للعزل الطبى لمرضى فيرس كورونا ، بكامل طاقتها من الأطقم الطبيه والعمال، حيث أنها تستقبل الحالات بالتنسيق مع الصحة

وأضاف لـ "اليوم السابع"، أن المستشفى قوتها أكثر من 250 سريرا و 20 سرير عناية مركزة، وأن كافة تجهيزات المستشفى من معدات طبية وأجهزة متطورة، تعمل لخدمة مرضى الكورونا، لافتا أنه على مدار ثلاث أيام ماضية كانت هناك تنسيق مع مديرية الصحة لنقل الحالات المرضية العادية لمستشفيات التابعة لها لاستكمال علاجهم

وأشار إلى أنه تم توزيع أيام الطواريء المعروفة أسبوعيا وهما " الأحد، والثلاثاء والخميس" بالتنسيق بين مستشفى الزقازيق العام والزقازيق الجامعي

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام و مركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

والمستشفيات هى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.

 

 


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