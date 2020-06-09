اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

لجنة برلمانية ليبية تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار فى البلاد

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:49 م
لجنة برلمانية ليبية تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار فى البلاد عضو مجلس النواب عيسى العريبى
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبى عيسى العريبي، ضرورة وقف إطلاق النار ووقف تهديد المنشآت النفطية لإعادة فتح وتصدير النفط ووضع آلية ولو مؤقتة لتوزيع عائداته بشكل عادل كونه ثروة قومية لكل الليبيين.

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس النواب الليبى، أن عيسى العريبى أكد أنه آن الآوان لوضع حل جذرى لتوزيع ثروات الليبيين بينهم بالتساوى وعودة المؤسسة الوطنية لمقرها القانونى بمدينة بنغازى وتوحيد مؤسسات الدولة.

وأعلنت مؤسسة النفط الليبية فى ليبيا حالة القوة القاهرة في تحميلات حقل الشرارة النفطي.

وكانت قد أكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان، استئناف بعض الإنتاج في حقل الشرارة النفطي العملاق بجنوب البلاد. كان مهندسان في الحقل أبلغا رويترز أن الإنتاج يعود تدريجيا عقب حصار أغلق الحقل البالغة طاقته 300 ألف برميل يوميا لأكثر من أربعة أشهر.

وقالت مؤسسة النفط إن الإنتاج عاد إلى حقل الشرارة "بعد مفاوضات طويلة قامت بها المؤسسة لفتح صمام الحمادة الذي تم إغلاقه بشكل غير قانوني في شهر يناير الماضي".


ليبيا

اخبار ليبيا

مجلس النواب الليبى

ثروات الليبيين

وقف اطلاق النار فى ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

أمين أغلبية البرلمان لليوم السابع: قوانين الانتخابات استحقاق دستورى جاء بالتوافق والمعترك السياسى حولها منخفض.. المناقشات الساخنة بسبب القوائم.. وانتهاء مدة المجلس دون إصدار "الإدارة المحلية" سيكون سقطة دستورية

أمين أغلبية البرلمان لليوم السابع: قوانين الانتخابات استحقاق دستورى جاء بالتوافق والمعترك السياسى حولها منخفض.. المناقشات الساخنة بسبب القوائم.. وانتهاء مدة المجلس دون إصدار "الإدارة المحلية" سيكون سقطة دستورية

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع.. والعظمى تصل لـ39 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع.. والعظمى تصل لـ39 درجة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 9-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 9-6-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة