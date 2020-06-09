قضية جديدة فى بريطانيا تتناول الفساد القطرى ورشاوى الدوحة لبنك باركليز

كتبت: نهال أبو السعود

تقاضى سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستافيلى، بنك باركليز، مقابل 1.5 مليار جنيه استرليني في المحكمة العليا. وبجسب صحيفة الجارديان تقول ستافيلي إن البنك ضللها بينما ساعدت في تأمين صفقة أنقذت البنك في الأزمة المالية لعام 2008، حسب تقرير لجريدة الجارديان البريطانية.

تقاضي ستافيلي باركليز بمبلغ يصل إلى 1.5 مليار جنيه إسترليني بعد أن استثمر موكلها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان من أبو ظبي مبلغ 3.25 مليار جنيه إسترليني كجزء من عملية جمع تبرعات طارئة قبل 12 عاما لإنقاذ البنك.

وادعت شركة PCP المملوكة لاماندا أمام المحكمة العليا يوم الاثنين، أن البنك أخفى أنه كان يقدم "شروط أسوأ بشكل واضح" إلى ستافيلي عند مقارنتها بالشروط الممنوحة لأكبر مستثمر في باركليز وهي دولة قطر.

ادعت ستافيلي أنه من أجل تأمين تمويل الإنقاذ، وافق باركليز على مطالب قطرية بدفع رسوم استشارية إضافية بقيمة 280 مليون جنيه إسترليني، ورسوم إضافية تبلغ 66 مليون جنيه استرليني، وتقديم قرض غير مضمون بالكامل بقيمة 2 مليار جنيه استرليني.

وجاء في الوثائق التي قدمتها PCP إلى المحكمة العليا: "وضع القطريون شروط أكثر صعوبة. في النهاية حيث كانوا يطلبون قرض بقيمة 3 مليار دولار، وهو نفس المبلغ تقريبا الذي كان يعرضون مشاركته (2 مليار جنيه استرليني). لم يحددوا فيما سيستخدم القرض كما طلبوا قرض على أساس غير مضمون لمدة عامين". وأضافت الوثيقة: "دفع 280 مليون جنيه إسترليني للرسوم من قبل باركليز إلى قطر كان أمر مخزى".

ومن المتوقع أن تستمر الجلسة، التي يتم عرضها على الإنترنت، لمدة شهرين تقريبًا ويتبع قضية جنائية بارزة.