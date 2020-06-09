قضايا البيئة بـ "اليوم السابع" فى رسالة ماجستير للكاتبة الصحفية نجوى طنطاوى

زينب عبداللاه

يناقش معهد البحوث والدراسات البيئية بجامعة عين شمس غدا الأربعاء رسالة الماجستير المقدمة من الكاتبة الصحفية نجوى طنطاوى تحت عنوان "المعالجة الاستقصائية لقضايا البيئة بالصحف المصرية"، وتتعرض الدراسة بالتحليل للتحقيقات الاستقصائية الخاصة بقضايا البيئة و المنشورة في عدد من الصحف والمواقع ومنها اليوم السابع والمصرى اليوم والدستور والوطن.

وقالت الكاتبة الصحفية نجوى طنطاوى إن رسالة الماجستير تناولت بالدراسة 11 تحقيقا ً استقصائياً نشرت باليوم السابع تتعلق بقضايا البيئة، وتضمنت مقابلات مع صحفيين استقصائيين من الجريدة حصلوا على عدد من الجوائز المحلية والعالمية ومنهم الكاتبتان الصحفيتان إحسان السيد وسهام الباشا مديرتا التحرير.

وأشارت طنطاوى إلى أن من بين التحقيقات الاستقصائية التى تناولتها رسالة الماجيستير تحقيقات باليوم السابع حملت عناوين :"مليون و٢٠٠الف متر مكعب مخلفات صرف صحى تنتجها الدولة سنويا ولا تخضع للرقابة للصحفى السيد الخضرى، موضوع عدم صلاحية اللحوم للاستهلاك الادمى، و صناعة الأثاث بدمياط تصيب الأهالى بالأمراض للزميلة سهام الباشا، وموضوع تهريب الرمال السوداء للزميلة رانيا فزاع، ولغز إجهاض النساء فى عرب ابو ساعد جنوب القاهرة للزميلة صفاء عاشور، وموضوع الجبن الأبيض سرطان فى بيوت المصريين للزميلة هدى زكريا ، وموضوع كيماويات مغشوشة بشعار القومى للبحوث للزميل أحمد ابو حجر ، وعدد من التحقيقات الاستقصائية لمراسلى اليوم السابع بالمحافظات المختلفة.

وأكدت نجوى طنطاوى ان رسالة الماجيستير تتضمن عددا من التحقيقات الاستقصائية التى نشرتها المصرى اليوم والوطن والدستور ، كما تتضمن مقابلات مع الصحفيين الاستقصائيين وخبراء الاعلام البيئى من أعضاء جمعية كتاب البيئة وعرض رؤيتهم للصعوبات التى تواجه الصحافة الاستقصائية البيئية وكيفية التغلب عليها وتقدم الرسالة تصورا مقترحا لدعم المعالجة الاستقصائية لقضايا البيئة.

كما تحلل الدراسة أسباب ندرة المعالجة الاستقصائية لقضايا البيئة بالصحف المصرية من خلال مقابلات مع القيادات التحريرية بالصحف المصرية القومية والحزبية والخاصة.

وتتكون لجنة مناقشة الرسالة من الدكتور محب كامل الرافعى وزير التربية والتعليم الاسبق والدكتور نجوى كامل استاذ الصحافة باعلام القاهرة مشرفا والدكتورة ريهام رفعت الأستاذ بقسم العلوم التربوية والإعلام البيئى والدكتورة نرمين الازرق أستاذ الصحافة باعلام القاهرة .