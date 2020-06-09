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قائد الجيش اللبنانى: نحمى السلم الأهلى والاستقرار مهما غلت التضحيات

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:24 م
قائد الجيش اللبنانى: نحمى السلم الأهلى والاستقرار مهما غلت التضحيات العماد جوزاف عون قائد الجيش اللبنانى
أ ش أ

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أكد قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، أن المهام التى تضطلع بها القوات المسلحة ليست سهلة ولكنها تمثل الأساس فى حماية السلم الأهلى والاستقرار فى لبنان، مشددا على أنه مهما غلت التضحيات إلا أنها تبقى رخيصة فى سبيل حماية البلاد.

جاء ذلك خلال تفقد قائد الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، لكلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان العسكرية، حيث التقى بضباط دورة الأركان الذين شارفوا على التخرج، مشيرا إلى أن المعلومات العسكرية القيمة وتبادل الخبرات بين الجيوش تساهم فى رفع المستوى الاحترافى وتعزز القدرة على إدارة المعارك والتنسيق بين مختلف الأسلحة.


وقال العماد عون إن الجيش اللبنانى يقوم بمهامه فى كافة المناطق اللبنانية، ويعمل على امتصاص الصدمات فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها لبنان، بما يحقق المصلحة العليا للبلاد.


وأشار إلى أن الجيش كان له دوره فى أزمة وباء كورونا التى يشهدها لبنان وذلك عبر تقديم المساعدة للحكومة، لافتا إلى أن المصاعب والأزمات لم تنته بعد، لاسيما على صعيد استمرار الدعوات للتظاهر والاحتجاج، الأمر الذى يتطلب من ضباط وأفراد القوات المسلحة التحلى بأقصى درجات الوعى وحُسن التصرف.


لبنان

الجيش اللبنانى

جوزاف عون

حزب الله

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