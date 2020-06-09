فيديو.. محامٍ يكشف تفاصيل بيع الكمامة بـ8 جنيهات بمستشفى المبرة للمرضى

الإسكندرية جاكلين منير وأسماء على بدر

تداول بعض رواد موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" مقطع فيديو، لأحد المواطنين بمنطقة العصافرة غرب الإسكندرية، يتهم فيه إدارة المستشفى باستغلال أزمة فيروس "كورونا" وبيع ماسكات قماشية بسعر 8 جنيهات للواحد، ومنع دخوله إلى المستشفى إلا بإرتداء الماسك

تواصلت اليوم السابع مع ناشر الفيديو إسلام سالم، المحامى، الذى قال أنه فوجىء أثناء دخوله مستشفى مبره العصافرة بالإسكندرية بأنه يتم إجباره على شراء ماسك قماش بمبلغ 8 جنيهات من قبل الأمن وفى حالة رفضه تم منعه من الدخول.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن زوجته كانت حالتها خطيرة وكان يريد الحصول على نتيجة التحاليل الخاصة به لإجرائها عملية المرارة وكانت حالتها صعبة حيث أجرت عملية منظار للمعدة قبل الجراحة وتعانى من ارتفاع فى انزيمات الكبد.

وأوضح أنه قام بالبحث عن كمامات طبية فى الصيدليات المحاورة ولم يجد وفوجىء بأن الكمامة التى يتم إجباره على شراؤها هى كمامة قماش غير مطابقة للمواصفات وبمبلغ 8 جنيهات وسعر مبالغ فيه لأى مواطن، مشيرا إلى أن إجبار المواطنين على شراء الكمامة الخاصة بهم ليس للوقاية إنما لاستغلال الأزمة وتحقيق أرباح منها وبيع الكمامات.

وأكد أنه رفض أن يخضع لهذه الأوامر ويرفض استغلاله من قبل المستشفى ورفض دفع مبلغ الكمامة حتى لا يتم استغلال المواطنين فى هذه الأزمة، مطالبا بوقف استغلال المستشفيات الخاصة التى تطالب بمبالغ مالية باهظة بدون رقيب عليها.

وأضاف قائلا:" أنه فوجئ بوجود خدمة غير مفعله بقسم التحاليل بالمستشفى والتى تخص إمكانية إرسال التحاليل على "الواتساب" ولكن لم يبلغه بها على الرغم من علمهم بخطورة حالة زوجته الصحية وإجباره على المجيىء إلى المستشفى وشراءه الكمامة، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرقابة على المستشفيات ومنع استغلال المواطنين.

من جهه أخرى أكدت مستشفى مبرة العصافرة فى بيان رسمى لها، أنه التزاماً بقرارات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة المصرية، يحظر دخول المستشفيات العامة والخاصة بدون كمامة (ماسك) اعتباراً من يوم السبت 30/05/2020م، وقامت المستشفى بتعليق عدة لافتات على المدخل تعلن عن القرار. ونظراً لأن بعض العملاء المترددين على المستشفى يحضرون بدون ماسك رأت المستشفى تيسيراً عليهم بتوفير ماسك جراحى وماسك قماش بجوار المدخل لمن يرغب فى الحصول عليها بسعر التكلفة مع التأكيد للعملاء على الفرق فى النوعية والسعر بين النوعين بإعتبار أن القماش يصلح للعامة فى الشوارع ويستخدم لفترة طويلة ويمكن غسله وكيه وتعقيمه.

وأكدت المستشفى فى بيانها:" نحن نلزم الجميع بارتداء الماسك لدخول المستشفى ولكن لا نلزم أحداً بشرائه من المستشفى والغرض التيسير على المترددين بدلاً من البحث طويلاً خارج المستشفى ونحن نعلم أن توفيره قد يكون صعباً أحياناً أو متعذراً

وأوضحت المستشفى أن هناك أنواع للماسكات، حيث هناك نوع الماسك الذى يرتديه الفريق الطبى أثناء إجراءات التعامل مع مرضى الكورونا، والجراحى الذى يتم ارتداؤه للعاملين فى المؤسسات الصحية، والقماش الذى يرتديه العامة وهذا أوفر حيث يمكن استخدامه لفترة طويلة وإعادة استخدامه بعد غسله وكيه لتطهيره.

وأوضحت المستشفى أنه فوجئنا بأحد المواطنين يعترض ويثور وينشر الفيديو ويحاول التشهير والإساءة للمستشفى وهو غير مجبر على شراء الماسك الذى ظهر به وكان يمكنه بمنتهى البساطة لو أراد أن يشترى الماسك الجراحى أو يحصل على أى ماسك يريده من أى مصدر أخر كما يفعل لو أراد أن يدخل أى بنك أو مؤسسة حكومية أو خاصة أو المواصلات العامة من بداية تطبيق القرار بحظر الدخول بدون ماسك (كمامة).