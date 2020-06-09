اليوم السابع
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فيديو.. الشرطة التركية تعامل المواطنين مثل الإرهابيين

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:00 م
فيديو.. الشرطة التركية تعامل المواطنين مثل الإرهابيين الشرطه التركيه
كتب :محمد إسماعيل

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تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لرجال الشرطة، يطالبون المواطنين المدنيين ‎الأتراك، بالاصطفاف على الحائط في منتصف الشارع أثناء تحريهم عنهم، كما لو أنهم قطيع من الإرهابيين بحسب وصف عدد من المنصات التركية المعارضة.
 
ويشير المقطع إلى تراجع حاد فى حالة حقوق الإنسان فى تركيا، حيث سبق أن تصدرت تركيا قائمة الدول التي يتعرض شعبها لانتهاك حقوق الإنسان، وسبق أن أشارت إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للعام القضائي 2018 إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي خلال 40 دعوى قضائية.
 
 

 


تركيا

حقوق الإنسان فى تركيا

إنتهاكات حقوق الإنسان فى تركيا

انتهاكات الشرطة التركية

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