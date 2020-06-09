اليوم السابع
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غالبية القراء يؤيدون التوسع فى استغلال المستشفيات الخاصة لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:17 ص
غالبية القراء يؤيدون التوسع فى استغلال المستشفيات الخاصة لمواجهة كورونا النتيجة

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قام " اليوم السابع" باستطلاع آراء قرائه حول المطالبة بالتوسع فى استغلال المستشفيات الخاصة لمواجهة كورونا فى سؤال بعنوان: هل تؤيد المطالبة بالتوسع فى استغلال المستشفيات الخاصة لمواجهة كورونا ؟

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 80% أجابوا بنعم معلنين تأييدهم استغلال المستشفيات الخاصة لمواجهة كورونا

فى حين أجاب 20 % من المشاركين فى الاستطلاع بـ " لا" معلنين رفضهم للأمر .

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أكدت على ضرورة إعلاء مصلحة المرضى دون النظر إلى الأرباح، حفاظًا على حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة والسكان،  الإثنين، بحضور الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، وعدد من الممثلين عن كبرى المستشفيات الخاصة، بديوان عام  الوزارة، لبحث توحيد كافة جهود الدولة مع مستشفيات القطاع الخاص لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 وأوضح بيان للوزارة أن الوزيرة تطرقت خلال كلمتها إلى ما أثير من مغالاة في الأسعار ببعض المستشفيات الخاصة التي تقدم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الأيام الماضية، مؤكدة أنه ستكون هناك رقابة صارمة على تلك المستشفيات.

 وتابع أن الوزيرة وجهت قطاع العلاج الحر والتراخيص، بتكثيف المرور على المستشفيات الخاصة بجميع محافظات الجمهورية، التي تقدم الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا للتأكد من الالتزام بالضوابط التي وضعتها الدولة وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، مؤكدة على استقبال كافة شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري.الاستطلاع

الاستطلاع

 


البلازما

فيروس كورونا

المستشفيات الخاصة

الحكومة

الصحة

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